МегаФон запустил формат передвижных магазинов

МегаФон объявил во вторник о запуске нового экспериментального розничного формата — мобильных магазинов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 29 июня.

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Таким образом оператор мобильной связи получил возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах. Также этот формат поможет оценить перспективы открытия традиционных салонов.

Всего же МегаФон планирует запустить нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

Оператор активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах, где абоненты далеко не всегда обеспечены качественной связью и не везде поблизости есть салоны МегаФона.

Планируется, что в каждой локации мобильный магазин будет работать несколько недель.

Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удаленно через личный кабинет или контактный центр, напомнил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон

«Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона», – подчеркнул он.

В мобильных магазинах также планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина, еще можно будет получить консультацию специалиста компании, приобрести сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги.

Их площадь равна 10 кв. метров. Сам же автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла.