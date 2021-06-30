Набиуллина призвала банки оценивать экологические риски

"Мы видим изменения в потреблении, и люди обращают внимание на "зеленость" продуктов, которые они потребляют. Мы активно работаем с финансовым сектором по созданию линейки инструментов и готовы менять подходы к регулированию: банки должны оценивать риски и не быть нейтральными в этом отношении, никакого специального стимулирующего регулирования или наказывающего не должно быть в том, что касается пруденциального регулирования, но нам нужно это переосмыслить", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.