Участникам сделки ОПЕК+ можно не сохранять жесткие ограничения на добычу нефти, поскольку глобальная инфляция и политическая напряженность поддерживают цены на сырье. При этом российские компании могут получить неожиданные преимущества на этом рынке, пишет в колонке для Forbes портфельный стратег компании Golden Equator Райнер Михаэль Прайсс.

Западные нефтяные компании подвергаются давлению со стороны акционеров и климатических активистов. Они вынуждены соблюдать жесткие экологические требования, иногда даже ценой потери доходов и доли на рынке, отмечает эксперт. У российского сырьевого бизнеса таких проблем пока меньше.

«Уйти от зеленой повестки у российского бизнеса не получится, но более мягкое регулирование в этой сфере даст ему шанс укрепить свои позиции на мировом рынке», — назвал преимущество Росси Прайсс.

С начала года цены на нефть подскочили более чем на 50 процентов, достигнув рекордного уровня почти за три года. Есть смысл увеличить предложение на рынке, уверен стратег.