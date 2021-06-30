ЦБ подтвердил старт возмещения комиссий бизнесу в СБП с июля

"В настоящий момент правительство и Банк России взаимодействуют по этому вопросу. Планируется, что программа стартует с июля и продлится до конца текущего года. Программа предполагает возмещение за счет бюджета малым и средним предприятиям комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП", - заявили в ЦБ в ответ на запрос ТАСС.
"Предусматривается, что банки по итогам отчетного месяца будут формировать реестр и направлять в Минэкономразвития, а при получении средств из бюджета будут зачислять возмещение на счета своих клиентов-МСП", - сказали в пресс-службе ЦБ.