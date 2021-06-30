В Чехии нашли способ помешать «Северному потоку – 2»

Чешский журналист Адам Черны назвал способ, который позволит «выбить стул» из-под российско-немецкого проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал в своей статье для iRozhlas.

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«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что «Северный поток – 2» «отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит по меньшей мере от 3 млрд долларов в год».

Глава государства посетовал, что, лишившись денег, Украина не сможет «платить за армию» и призвал «не давать такое оружие в руки врага».

Чешский журналист Адам Черны признал, что остановить строительство газопровода нельзя, так как это повлечет иски на миллиарды долларов с требованиями возместить понесенные убытки. Однако он уверен, что необходимо не дать России диктовать свои условия Украине, отказавшись от транзита газа через ее территорию.

«Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им. ( ) А также связать использование трубопровода с политическим контекстом и гарантировать, что Москва не будет использовать трубы под Балтийским морем для шантажа Киева», - считает он.

Также журналист отметил, что Германия могла бы увязать проект с планами по энергетической независимости Украины, например, в области возобновляемых источников энергии.