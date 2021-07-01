Сбер подключился к сервису оплаты по QR-коду

СБП позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг.