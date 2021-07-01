Сбер подключился к сервису оплаты по QR-коду

"Сбербанк присоединился к сервису С2В - Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", - говорится в сообщении.
"Сбербанк всегда стремится предоставлять своим клиентам удобный сервис для быстрых решений. После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", - цитирует Царева пресс-служба банка.