«Газпром» нашел способ ускорить запуск «Северного потока-2»

«Северный поток-2», который должен пройти в обход Украины, столкнулся с критикой со стороны Соединенных Штатов, которые утверждают, что он увеличит зависимость Европы от российского топлива. В 2019 году Вашингтон ввел санкции, которые замедлили реализацию проекта. «Северный поток-2» должен в два раза увеличить мощности «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров, что превышает общий экспорт российского газа в Европу за полугодие. Первая нитка газопровода уже завершена
, эксплуатация должна начаться в этом году.