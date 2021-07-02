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«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.
«Газпром» нашел способ ускорить запуск «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС
Директор консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл полагает, что «Газпром» хочет ускорить реализацию проекта.
«Пока что этим летом "Газпром" не приобретал дополнительных мощностей на ежемесячных аукционах [на Украине], так что можно предполагать, что это стратегия, которая подталкивает к завершению работ на "Северном потоке-2"», — сказал он.
Глава украинского оператора газопроводов Сергей Макогон также считает, что с отказом от наращивания транзита «Кремль посылает ясный сигнал» — роста поставок не будет без эксплуатации «Северного потока-2».
«Думаю, «Газпром» очень последователен в своей игре этим летом. Отправляй по контракту. Больше газа не давай. Реализуй "Северный поток-2", радуйся высоким ценам. Полная победа», — заметил один из представителей газовой отрасли.
В Европе уже критиковали нежелание «Газпрома» увеличить поставки газа. Экспорт в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса.
На фоне отказа России от дополнительных поставок в Европу и общего дефицита запасов стоимость газа там бьет рекорды. В этом году цены выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, которая заставила израсходовать имеющиеся запасы.
«Северный поток-2», который должен пройти в обход Украины, столкнулся с критикой со стороны Соединенных Штатов, которые утверждают, что он увеличит зависимость Европы от российского топлива. В 2019 году Вашингтон ввел санкции, которые замедлили реализацию проекта. «Северный поток-2» должен в два раза увеличить мощности «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров, что превышает общий экспорт российского газа в Европу за полугодие. Первая нитка газопровода уже завершена, эксплуатация должна начаться в этом году.
Компании,Газпром,Reuters,
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