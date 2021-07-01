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СберБанк и ЮMoney объявили о присоединении C2B

Елена Прошина
2 часа назад
В течение июля после тестирования в пилотной группе сервис Системы быстрых платежей (С2В) станет постепенно доступен для всей аудитории пользователей СберБанка Онлайн. Клиенты получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом, сообщила пресс-служба банка.
СберБанк и ЮMoney объявили о присоединении C2B
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе также подчеркнули, что преимущества и удобства получат не только физические лица, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе.
«Финтехкомпания ЮMoney (входит в экосистему Сбера) также завершила работы по подключению, и сервис С2В стал доступен физическим и юридическим лицам. Метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП) через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса», – пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
В свою очередь генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев уточнил, что через Систему быстрых платежей Банка России клиент может оплатить покупку или услугу, предоставленную юрлицом.
«Банк покупателя и банк юридического лица при этом должны быть участниками СБП. Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия или по QR-коду СБП, сформированному на конкретную покупку», – отметил он.
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