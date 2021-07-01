СберБанк и ЮMoney объявили о присоединении C2B

«Финтехкомпания ЮMoney (входит в экосистему Сбера) также завершила работы по подключению, и сервис С2В стал доступен физическим и юридическим лицам. Метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП) через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса», – пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
«Банк покупателя и банк юридического лица при этом должны быть участниками СБП. Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия или по QR-коду СБП, сформированному на конкретную покупку», – отметил он.