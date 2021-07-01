Рост затрат: производители предупредили о подорожании молока

Подорожание молока в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. Об этом РБК сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

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К осени 2021 года производителям для сохранения необходимой рентабельности придется поднять отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%, предупреждает гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев . Компания производит молочную продукцию под брендами «Вкуснотеево» и «Нежный возраст».

Как заявил источник издания в одной из компаний, «предпосылки для роста цен на молочную продукцию в этом году уже есть».

По данным Росстата, с января по май 2021 года средняя цена за 1 л питьевого молока в рознице поднялась всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 59,2 рубля.

По словам Белова, в молочной отрасли произошло резкое снижение доходности как в производстве, так и в переработке. Он отмечает, что себестоимость в производстве поднялась на 18%, в переработке — на 6–8%. Вместе с тем цены в рознице «фактически не росли последние полтора года», указал Белов.

В Союзмолоке заявили, что почти все издержки увеличились. В частности, подорожал на 60% гофрокартон, упаковка – на 20–40%. Кроме того, повысились затраты на удобрения, топливо и электроэнергию.

Белов считает, что такая динамика «создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, и компании будут стараться постепенно компенсировать рост затрат».

Отпускная стоимость сырого молока и продуктов переработки остается на стабильном уровне, утверждает представитель Минсельхоза . Однако ведомство признало рост затрат на производство сырого молока. Это обусловлено подорожанием кормов, на которое приходится 45% в структуре себестоимости молочной продукции.