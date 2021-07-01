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«Газпром» назвали регулятором газового рынка в Европе

News.ru
1 час назад
Истощение подземных хранилищ газа (ПХГ) и несостоятельность энергетической политики Евросоюза привели к тому, что «Газпром» стал управлять газовым рынком всей Европы. Об этом «Экономике сегодня» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По словам эксперта, цена на газ на европейском рынке к 1 июля достигла максимальной отметки. Отсутствие сырья по комфортной цене привело к тому, что в Европе начинается дефицит газа. Основные поставки российского топлива европейским потребителям начнутся осенью, при этом большая часть подземных хранилищ газа находится в собственности «Газпрома». Это положение дел напрягает европейских участников рынка.
В июне все узнали, что в Европе существуют ПХГ, которые якобы должен заполнить «Газпром». Теперь публика с уверенным лицом говорит об этой проблеме, хотя часть европейских ПХГ в реальности принадлежат российской компании, — отметил Фролов.
Европейские власти периодически оказывают давление на российские компании, будь то Третий энергопакет или санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако при этом они же высказывают претензии по поводу недостаточных поставок газа, что может говорить о фактическом признании «Газпрома» регулятором рынка газа в Европе, уверен эксперт.
Ранее стало известно, что в Чехии нашли способ помешать завершению «Северного потока — 2». Необходимо прописать жёсткие правила по эксплуатации трубопровода.
Компании,Видео,Александр Фролов,Газпром,ЕС,
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