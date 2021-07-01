Facebook и Twitter не локализовали данные в России

Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В отношении WhatsApp будет составлен один протокол, компании грозит штраф от 1 до 6 млн рублей. В отношении Facebook и Twitter будут составлены протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных, штраф составляет от 6 до 18 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ.