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Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter

ТАСС
1 час назад
Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Facebook и Twitter не локализовали данные в России
Фото: ReutersReuters
"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сказано в сообщении пресс-службы.
В отношении WhatsApp будет составлен один протокол, компании грозит штраф от 1 до 6 млн рублей. В отношении Facebook и Twitter будут составлены протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных, штраф составляет от 6 до 18 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ.
Компании,Роскомнадзор,
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