Росстат отметил рост цен на бензин за неделю

Средняя розничная цена на бензин в России за период с 21 по 28 июня увеличилась на 4 копейки — до 48,09 рубля за литр, а дизельного топлива — на 9 копеек, до 49,91 рубля, свидетельствуют материалы Росстата

Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 3 копейки, до 45,34 рубля, а Аи-95 — на 4 копейки, до 49,03 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 55,87 рубля за литр, увеличившись за неделю на 7 копеек.

Цены на бензин к 28 июня с конца 2020 года в среднем выросли на 4,4%, на дизтопливо — на 2,6%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 4,6%, Аи-95 — на 4,2%, Аи-98 — на 4,5%.

Рост цен на бензин отмечен в 40 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле – на 1,1%, Биробиджане и Чите – на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Нарьян-Маре – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены не изменились.