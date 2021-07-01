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Санкциям быть: В США отменили решение по "Северному потоку - 2"

Вероника Полынина
9 минут назад
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, которая аннулирует решение администрации президента об отказе от санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» в 2022 финансовом году. Об этом сообщает ТАСС.
Санкциям быть: В США отменили решение по "Северному потоку - 2"
Фото: ТАССТАСС
«Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении "Северного потока - 2" в 2022 финансовом году», - заявила автор инициативы, сенатор-демократ Марси Каптур.
Комитет одобрил поправку единогласно. Далее законопроект должна рассмотреть Палата представителей полного состава и сенат, после чего его предстоит подписать президенту США.
«Северный поток - 2» — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.
19 мая Белый дом объявил, что не будет вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил это «национальными интересами». Под санкции попали российские суда, участвующие в строительстве, и несколько организаций.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя это решение, заявила, что администрация США продолжает считать «Северный поток – 2» «плохой идеей, плохим планом» и предприняла определенные шаги, чтобы «продемонстрировать» это. При этом Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.
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