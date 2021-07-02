Андрей Цыпер признан лучшим медиаменеджером России

Жюри Национальной премии «Медиаменеджер России — 2021» высоко оценило работу исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера, ставшего лауреатом в категории «Федеральные медиахолдинги».

Фото: Rambler&Co Rambler&Co

21-я церемония вручения премии прошла вечером 1 июля в московском ресторане «Трамплин». Жюри особо отметило эффективное управление Андрея Цыпера, способствовавшее стремительному развитию средств массовой информации, входящих в Rambler&Co, а также сохранению лидирующих позиций на рынке в период пандемии COVID-19.

«Медиа Rambler&Co показали отличные результаты в первый пандемийный год, и это не только моя заслуга как руководителя, а огромный вклад каждого сотрудника всех наших проектов», - заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Он также подчеркнул, что сейчас СМИ необходимо адаптироваться к новым форматам, чтобы выдержать конкуренцию, и выразил уверенность, что, благодаря блестящей команде, издания Rambler&Co «сохранят свои лидирующие позиции».

Rambler&Co

В зону ответственности Цыпера входят более десятка популярных федеральных изданий медиахолдинга Rambler&Co, в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Letidor.ru, LiveJournal и другие. За прошлый год совокупное число уникальных пользователей площадок медиахолдинга выросло на 18%, превысив 1,2 млрд. Число визитов возросло на 11%, до 10 млрд. Читатели провели на площадках Rambler&Co более 623 млн часов.