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Заведения общепита освободили от НДС

News.ru
3 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприятия общественного питания освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин освободил заведения общепита от НДС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, предприятиях быстрого обслуживания, буфетах, кафетериях, столовых, закусочных и других аналогичных заведениях.
При этом для освобождения от НДС предприятия должны соответствовать ряду условий. Так, сумма доходов претендующей на освобождение от налога компании за год не должна превышать в совокупности двух млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%, а среднемесячный размер выплат сотрудникам обязан быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в конкретном субъекте страны.
Кроме того, закон освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны российских регионов.
С инициативой о запуске соответствующего пилотного проекта ранее выступил президент страны Владимир Путин.
Компании,Владимир Путин,
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