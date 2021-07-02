Путин освободил заведения общепита от НДС

При этом для освобождения от НДС предприятия должны соответствовать ряду условий. Так, сумма доходов претендующей на освобождение от налога компании за год не должна превышать в совокупности двух млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%, а среднемесячный размер выплат сотрудникам обязан быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в конкретном субъекте страны.