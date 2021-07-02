Миллиардер Рыболовлев обзавелся яхтой за $20 млн

Российский миллиардер и основной владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев обзавёлся новой яхтой стоимостью $20 млн, выяснил Bloomberg. 54-летний предприниматель стал владельцем 43-метрового гоночного судна Skorpios, на строительство которого ушло четыре года. Яхту назвали в честь частного греческого острова Скорпиос, который в 2013 году купила семья Рыболовлевых более чем за $100 млн. Это уже четвёртое судно во владении миллиардера.

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Как заявил источник Bloomberg, яхту для Рыболовлева построили в Финляндии. Она обладает карбоновой мачтой, а дизайн судна вызывает ассоциации с греческой мифологией.

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Источник Forbes, близкий к Рыболовлеву, подтвердил , что яхта действительно принадлежит миллиардеру. По словам собеседника издания, Skorpios — «самый крупный рейсинговый парусник, который когда-либо создавался». Рыболовлев планирует участвовать на яхте в соревнованиях, добавил источник.

Название Skorpios также носит основанная миллиардером российская парусная команда. По данным Всероссийской федерации парусного спорта, в неё входят 13 яхтсменов из России и других стран, в том числе сам Рыболовлев.

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Рыболовлев стал владельцем первой яхты длиной 67 м около 15 лет назад. Второе судно, 110-метровая яхта Anna, названное в честь дочери миллиардера, построили в 2007 году. В феврале Forbes рассказывал , что Рыболовлев выставил её на продажу за 53,9 млн. В 2017 году у миллиардера появилась 17-метровая гоночная яхта под названием Sparti.

По данным Bloomberg, состояние Рыболовлева оценивается в $10,9 млрд. Бизнесмен входит в топ-30 богатейших людей России по версии Forbes, который, в свою очередь, оценивает состояние миллиардера в $6,3 млрд.