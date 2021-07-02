Металлурги приготовились к сокращению экспорта из-за пошлин

При этом в случае снижения мировых рыночных цен в период действия постановления, по подсчетам ассоциации, снижение экспортных поставок может составить около 2,5 миллиона тонн (75 миллиардов рублей, или 1 миллиард долларов), объем производства металлопроката и чугуна снизится более чем на 1,2 миллиона тонн, снижение прибыли составит около 180 миллиардов рублей, а общее уменьшение отчислений в бюджет РФ — около 51 миллиарда рублей.

В ассоциации отметили и другие негативные последствия для отрасли. В частности, в периметр постановления вошли товарные позиции (например, стальная заготовка, товарный чугун и прямовосстановленное железо), потребление которых в России минимальное и, следовательно, их производители, по мнению "Русской стали", могут столкнуться с рисками вплоть до полной остановки производства. Также выпуск ряда других позиций, например, арматуры и чугуна, уже находится на грани рентабельности и введение экспортной пошлины "сделает их глубоко убыточными". Кроме того, отечественная чёрная металлургия лишится доступа на часть экспортных рынков металлопродукции и сырья.