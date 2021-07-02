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Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию

Авторадиоиещё 2
1 час назад
Один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию на неизвестный срок. Поставки невозможны из-за изменений в российском законодательстве, которые требуют новой сертификации, передает РБК.
Moet Hennessy остановила поставки шампанского в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Проект поправок, который сейчас находится на подписании у президента, уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции.
В частности, он исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России. А также обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «Игристое вино».
Компании,
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