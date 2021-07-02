Moet Hennessy остановила поставки шампанского в Россию

Один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию на неизвестный срок. Поставки невозможны из-за изменений в российском законодательстве, которые требуют новой сертификации, передает РБК.

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Проект поправок, который сейчас находится на подписании у президента, уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции.