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Россия остается без «Моэт э Шандон» и «Вдовы Клико»

BFM.RUиещё 9
1 час назад
Компания Moet Hennessy заявила, что останавливает поставки своей продукции на российский рынок, в частности, из-за того, что по новым правилам не имеет права теперь маркировать французское игристое вино из Шампани как шампанское.
Россия остается без «Моэт э Шандон» и «Вдовы Клико»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россия для Moet Hennessy, конечно, не главный рынок. Но тем не менее, как говорят эксперты, наша страна для французской компании входит в десятку. Они здесь давно, вкладывают в Россию много денег. О чем может судить любой, кто бывает на светских мероприятиях или посещает дорогие рестораны. И вот производитель, по данным СМИ, сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неизвестный срок. Причина — принятые поправки к закону об алкогольном рынке. Они, в частности устанавливают, что в нашей стране шампанским может быть только российское. Все остальное — игристое вино. Для компании из страны, где есть провинция Шампань, это, конечно, даже чисто по-человечески обидно. Хотя, как говорят в отрасли, закон не обязывает стереть с бутылок слово «шампанское». Надо лишь дописать на этикетке, что напиток соответствует стандартам наших игристых вин.
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А может быть, «Моэт э Шандон» или «Вдова Клико» не соответствуют нашим высоким стандартам, задается вопросом президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
— Они должны сказать: «Мы делаем прекрасное, замечательное шампанское, которое соответствует стандарту на игристые вина» — все.
— То есть это просто предлог некий?
— Да. Или же они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?
В самой компании объяснили, что новые правила требуют пересертификации и изменения маркировки. И в принципе производитель не готов менять категорию своих вин для российского рынка. Это понятно. И, кстати, французы тоже всегда были против, что мы называем наши напитки шампанским. А смысл нынешних поправок — развитие отечественного виноделия. Хотя думается, что более действенным способом стали бы инвестиции в виноградарство и льготы для отечественных производителей. Но это у нас тоже есть. Год назад вступил в силу закон о виноделии, который в том числе подразумевает льготы. И виноделы тогда назвали закон прогрессивным. А вот то, что шампанское у нас теперь только российское, — в отрасли сравнивают с футбольными правилами. Комментирует партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев:
Андрей Григорьев, партнер агентства винного консалтинга Double Magnum: «Стратегически, конечно же, пострадает и российская винодельческая отрасль в том числе, которую пытаются заставить, самое ужасное, что из лучших побуждений, жить по каким-то своим таким отдельным правилам. Но представим себе, что российская федерация футбола или Российский футбольный союз возьмет сейчас и обидится на то, что наша сборная плохо сыграла на «Евро», возьмет и будет придумывать какие-то свои правила футбола, не принципиально отличающиеся, но как-то отличающиеся. И скажет: «У нас своя дорога, мы люди самобытные, будем играть в футбол по таким правилам». Ни к чему хорошему это не приведет. Здесь вот аналогия примерно такая же».
И все-таки вполне возможно, что действия Moet Hennessy — это просто жест и поставки возобновятся. И, возможно, не только потому, что Россия для французов довольно важный рынок. Но еще и потому, что наша элита очень хорошо относится к французскому игристому вину. Равно как и к крепкому французскому напитку светло-коричневого цвета. Или, например, к хорошему десертному вину родом из Порту.
Компании,Леонид Попович,Андрей Григорьев,РФС,
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