Россия остается без «Моэт э Шандон» и «Вдовы Клико»

Россия для Moet Hennessy, конечно, не главный рынок. Но тем не менее, как говорят эксперты, наша страна для французской компании входит в десятку. Они здесь давно, вкладывают в Россию много денег. О чем может судить любой, кто бывает на светских мероприятиях или посещает дорогие рестораны. И вот производитель, по данным СМИ
, сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неизвестный срок. Причина — принятые поправки
к закону об алкогольном рынке. Они, в частности устанавливают, что в нашей стране шампанским может быть только российское. Все остальное — игристое вино. Для компании из страны, где есть провинция Шампань, это, конечно, даже чисто по-человечески обидно. Хотя, как говорят в отрасли, закон не обязывает стереть с бутылок слово «шампанское». Надо лишь дописать на этикетке, что напиток соответствует стандартам наших игристых вин.