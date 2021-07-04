«Игристые вина» вместо шампанского: Moet Hennessy пошла на уступки РФ

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать новому закону РФ, пишет
Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.
Изменения в российском законодательстве привели к временному прекращению поставок, но они возобновятся в ближайшее время после внесения корректировок в этикетки, говорится в сообщении.
На днях один из крупнейших производителей шампанского в мире Moet Hennessy сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Прекращение поставок связано с принятыми в РФ поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции».
Поправки, в частности, исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении напитков, произведенных на территории России. Производителей шампанских вин из других стран поправки обязывают переименовать их продукцию в «игристое вино».