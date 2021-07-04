«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей: «Считаем своей ошибкой»

В материале, написанном от лица девушки, говорилось, что у нее дружная семья, состоящая из ее матери-матриарха, ее сестры, а также еще одной девушки, с которой сестра авторши текста недавно обручилась. Так же в тексте упоминалось, что все дамы из этой ЛГБТ-коммуны веганки и всячески заботятся об экологии, сортируя мусор.
Публикация провисела на сайте компании всего несколько дней, успев вызвать гнев не только многих пользователей соцсетей, но и даже привлечь внимание журналистов государственных СМИ, также высказавших свое отрицательное отношение к ЛГБТ-тематике.