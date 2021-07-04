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«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей: «Считаем своей ошибкой»

Елена Прошина
1 час назад
Компания «ВкусВилл» извинилась за рекламу с участием ЛГБТ-семейства и удалила «больно задевший чувства большинства покупателей» материал с сайта. Ранее он был размещен в разделе «рецептов семейного счастья».
«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей: «Считаем своей ошибкой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти», - говорится в тексте, заменившем публикацию об ЛГБТ-семье.
В материале, написанном от лица девушки, говорилось, что у нее дружная семья, состоящая из ее матери-матриарха, ее сестры, а также еще одной девушки, с которой сестра авторши текста недавно обручилась. Так же в тексте упоминалось, что все дамы из этой ЛГБТ-коммуны веганки и всячески заботятся об экологии, сортируя мусор.
Публикация провисела на сайте компании всего несколько дней, успев вызвать гнев не только многих пользователей соцсетей, но и даже привлечь внимание журналистов государственных СМИ, также высказавших свое отрицательное отношение к ЛГБТ-тематике.
Компании,
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