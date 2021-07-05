Выросли выплаты заболевшим COVID-19

В первом квартале 2021 года выплаты страховых компаний больным коронавирусом на 8% превысили результат за целый 2020 год, составив не менее 828 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили представители рынка.

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Средняя стоимость страховки от COVID-19 колебалась от 3,3 тысячb до 8,4 тысячb рублей, а процент отказов гражданам — от 3 до 20%. В большинстве случаев отказывали из-за отсутствия подтверждающих документов или выхода события за сроки действия полиса.

Самый большой объем средств по специализированным полисам клиентам направили в «АльфаСтраховании» . Там сумма выплат за I квартал 2021 года не превысила итог всего 2020 года, но была лишь на 21% ниже последнего, составив 233,5 млн рублей.

В «Согласии» сумма возмещения по полисам от ковида с января по март оказалась в три раза больше той, что была в предыдущем году – на уровне 16 млн рублей, заявила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании Олеся Сабанова.

Как отмечается, такая динамика обусловлена усилением контроля Центробанка над страховщиками, предлагающими покрытие рисков заболевания коронавирусом.

На показатели повлиял и пик распространения коронавируса, который пришелся на ноябрь–декабрь 2020 года и заставил граждан, в частности медработников, приобрести такие страховки, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.