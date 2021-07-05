Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон счел возможной приостановку поставок французского шампанского в Россию из-за нового принятого закона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дистрибуционное подразделение Moet Hennessy оповестило в письменной форме российских партнеров о временной остановке отгрузок ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Решение о прекращении поставок шампанских вин обусловлено поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Им уточняются определения и вносятся дополнительные требования для винодельческой продукции. Законом исключается понятие «шампанское», но разрешается использование его исключительно в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании заявляло, что Moet Hennessy принял условия, согласившись изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для продукции, поставляемой на территорию России.

«Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — приводит РИА Новости слова Шатийона.

Сейчас рано говорить о том, будут ли поставки французского шампанского приостановлены, но это не исключено, добавил он.

Французские производители проанализируют последствия принятого в России закона. Также Шатийон заявил,

что к решению проблемы будут привлечены французская и европейская дипломатия с целью добиться изменения закона.