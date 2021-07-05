Джефф Безос покинул пост главы Amazon

В феврале Безос объявил о том, что в третьем квартале текущего года он оставит пост генерального директора Amazon и займет должность исполнительного председателя совета директоров, сконцентрировавшись в основном на благотворительной и научной деятельности. Позже он уточнил, что это произойдет 5 июля. По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему это сделать.