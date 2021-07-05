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Основатель Amazon Джефф Безос передал пост гендиректора компании Энди Джесси

ТАСС
21 минуту назад
Джефф Безос, основатель американской корпорации Amazon, покинул пост ее генерального директора, его место занял Энди Джесси. Это следует из информации в разделе о руководстве компании на ее сайте.
Джефф Безос покинул пост главы Amazon
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Джесси возглавлял облачный сервис Amazon Web Services с момента создания компании.
В феврале Безос объявил о том, что в третьем квартале текущего года он оставит пост генерального директора Amazon и займет должность исполнительного председателя совета директоров, сконцентрировавшись в основном на благотворительной и научной деятельности. Позже он уточнил, что это произойдет 5 июля. По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему это сделать.
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.
Компании,Джефф Безос,Amazon,
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