Дерипаска судится с властями США из-за санкций

Бизнесмен Олег Дерипаска
подал в понедельник апелляцию в американский суд столичного округа Колумбия на решение окружной инстанции от 13 июня отклонить его иск к Министерству финансов США
об отмене санкций. Соответствующий документ, составленный защитой россиянина, размещен в электронной базе
суда.
"Истец Олег Дерипаска направляет апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия на постановление, которое удовлетворило ходатайство ответчика об отклонении [иска] или упрощенном делопроизводстве и отклонило встречное ходатайство истца об упрощенном делопроизводстве в пользу министра финансов США Джанет Йеллен, Министерства финансов США", - говорится в тексте.
Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением американского финансового ведомства.
Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал"
, "Базовый элемент", En+
, "Русские машины"
, "Евросибэнерго"
и "Группу ГАЗ"
. Находящимся в черном списке закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.
В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.
В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в 7,5 млрд долларов. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.