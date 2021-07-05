Дерипаска судится с властями США из-за санкций

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в 7,5 млрд долларов. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.