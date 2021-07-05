Джефф Безос покинул пост главы Amazon

Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос покинут пост главы компании в 27-ю годовщину со дня её основания. Новым гендиректором гиганта интернет-торговли стал бывший глава подразделения Amazon Web Services Энди Джесси. Ранее стало известно, что Безос продал акции основанного им IT-гиганта на $27 млрд с момента выхода фирмы на биржу.

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О том, что Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора Amazon, «Секрет» рассказывал в начале февраля. В письме к сотрудникам Безос заявил, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но после отставки сможет уделять больше времени благотворительным фондам Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, газете The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin.

Безос основал Amazon 5 июля 1994 года. Сначала компания занималась только онлайн-торговлей книг, но сейчас она является крупнейшим в мире интернет-магазином. 5 июля 2021 года Amazon обновил информацию о руководстве компании. Теперь её гендиректором значится Энди Джесси, а Джефф Безос занял должность исполнительного председателя совета директоров.

По данным Forbes Real-Time, основатель Amazon возглавляет рейтинг богатейших людей мира. Богатство бизнесмена составляет $201,8 млрд. Ранее «Секрет» рассказывал , что Безос продал акции Amazon в общей сложности на $27 млрд с тех пор, как она вышла на биржу почти 25 лет назад.