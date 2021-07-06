«ВкусВилл» ответил на вопрос о влиянии ЛГБТ-рекламы на выручку

В сети супермаркетов «ВкусВилл» не стали раскрывать, как изменилась выручка компании после скандала с ЛГБТ-рекламой. Об этом сообщает Russia Today.

Фото: ТАСС ТАСС

RT поинтересовался у компании, как эта история повлияла на доход.

«Спасибо за запрос. Но у нас нет комментариев по этой теме», - ответили во «ВкусВилл».

В конце июня «Вкусвилл» опубликовал на своих страницах в соцсетях рекламу «Рецепты семейного счастья», в которой были использованы изображения нескольких семей, в том числе лесбийской.

В подписи к посту отмечалось, что «семья - не столько родство по крови или штамп в паспорте, семья - это любящие нас люди». Из-за фото ЛГБТ-пары посту присвоили рейтинг 18+. Интернет-пользователи начали обвинять компанию в «пропаганде ЛГБТ» и пригрозили бойкотом, «ВкусВиллу» и героиням материала начали поступать угрозы.

4 июля компания принесла извинения за рекламу и удалила информацию об однополой паре со своих страниц. Во «ВкусВилле» заявили, что пост «больно задел чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков».