Счетная палата признала госзакупки неэффективными

Счетная палата РФ выявила 25 тысяч нарушений на 18,8 млрд рублей в ходе проверки выполнения закона о госзакупках товаров и услуг в 2020 году (доклад есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Одно из основных нарушений - недостаточная конкуренция исполнителей за получение заказа от госструктур. На один лот госзакупок в среднем приходится три исполнителя, из которых потом выбирается один. Но в некоторых госзаказах претендентов бывает даже 1-2 или вовсе единственный подрядчик. Неконкурентный сектор госзакупок за последние четыре года вырос – с 57,1% до 74,1%.

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"Рынок государственных закупок характеризуется высокой степенью концентрации крупных поставщиков. Объем контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от общего объема контрактов составил почти 75%", - говорится в отчете СП РФ.

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Конкуренция за госзаказы более или менее присутствует при относительно недорогих закупках - стоимостью до 10 млн рублей, отмечают аудиторы. Но чем дороже госзаказ, тем меньше реальных претендентов. При этом в закупках до 10 млн рублей экономия госсредств за счет конкуренции среди исполнителей достигает 14%, тогда как в закупках свыше 100 млн рублей экономия в три – четыре раза меньше и нередко составляет всего 1,98%.

"Средняя экономия по итогам осуществления госзакупок в 2020 году составила 6,2%", - говорится в отчете СП.

Всего в 2020 году было заключено 81,5 тыс. контрактов более чем на 1,5 трлн рублей, подсчитал аудитор СП Алексей Каульбарс.

Чужих и мелких не подпускать

Еще одно нарушение закона о госзакупках - невыполнение норматива доступа к госторгам малого и среднего бизнеса. Закон предписывает 15% закупок отдавать МСП. Но ни один федеральный орган исполнительной власти даже не ведет подсчет этого норматива, говорится в докладе СП. То есть, игнорируется указ президента (N 618) о недискриминационном доступе поставщиков к закупкам товаров, работ, услуг с целью обеспечения эффективности госзакупок. Действующий закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2013 году. С тех пор неоднократно дополнялся. На это, кстати, обратили внимание аудиторы СП.

"Особенностью действующего законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок является его нестабильность", - говорится в отчете СП.

Каждые две недели правительством подписывались подзаконные акты, меняющие закон, всего их было принято более 300. За семь лет было внесено 77 изменений и в сам закон.

"Постановление, регулирующее требования к участникам закупок менялось и дополнялось 17 раз, постановление, регулирующее порядок ведения реестра контрактов было переписано 16 раз. Очередной пакет изменений в закон был принят в июле этого года и отдельные положения дополненного закона вступят в силу с 2022 года.

По принципу кумовства

Усовершенствовать закон о госзакупках можно. Но это будут технические исправления, уверен юрист ФБК Legal Ермоленко.

"Да, можно и нужно, например, усилить контроль со стороны надзорных органов на этапе исполнения контракта - когда по факту поставляют менее качественный продукт или вообще не тот, который нужен был заказчику", - говорит Ермоленко

Но решение таких проблем будет сродни лечению симптомов, а не самой болезни, отмечает эксперт. В итоге местами, в отдельных сферах экономики, у некоторых министерств и ведомств конкуренция при реализации госзакупок будет повышаться, но "в целом тенденция останется неизменной".

Одной из основных причин неэффективности этого закона является отсутствие действенной системы ценообразования, практически половина нарушений, которые ежегодно выявляются контрольными органами, в том числе Счетной палатой РФ, связаны с обоснованием цены, считает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников

"Один из последних закупочных скандалов - случай в госучреждении "Саратовский аптечный склад". В апреле 2020 года учреждение разместило извещение о закупке медицинских товаров на сумму более 43 млн рублей у единственного поставщика. Цена за одну защитную маску в итоге составила 425 рублей. Проблема неэффективности госзакупок и низкого уровня конкуренции заключается в нарастающем огосударствлении российской экономики, отмечает партнер юридической фирмы ФБК Legal Сергей Ермоленко. С каждым годом компаний с госучастием становится все больше и поэтому растет объем госзаказов с единственным подрядчиком (исполнителем).

"Чиновник в меньшей степени заинтересован в том, чтобы сэкономить на закупках, как это сделал бы руководитель частной компании. А зарегулированность и сложность системы госзакупок еще сильнее этот интерес подавляет", - считает Ермоленко.

Главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин также считает, что значительная часть проблем, связанная с госзакупками, состоит не в самом законе.

"Изначально он был иным, а теперь проблема в многочисленных изъятиях из него, и разного рода дополнениях в него. Многим ведомствам и по многим основаниям разрешили закупать товары и услуги у единого поставщика, не проводить конкурсы и делать тому подобные вещи, отдаляющие от реальной конкуренции", - считает Надоршин.

"Что касается распределения госзаказов между "своими" компаниями, то эта проблема давняя. Иногда это вполне оправданное стремление нанять проверенного поставщика, который не сорвет исполнение контракта. А иногда это банальная алчность заказчика, допускающего к госкормушке своего кума или свата", - говорит Ермоленко из ФБК.

Противопоставить этому следовало бы качественную правоохранительную систему. Но правоохранители пока что акцентируют свое внимание не на заказчиках, а на поставщиках, представляющих бизнес-сообщество, добавляет юрист Ермоленко.

Екатерина Авдеева. "Все больше и больше предпринимателей попросту боятся исполнять госконтракты, так как любое проявление недовольств со стороны заказчика – министерства или ведомства, или госкомпании - решается не в гражданском процессе, а в уголовном", - согласна член генсовета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России"

Малый и средний бизнес и сам нередко отказывается от участия в госконтрактах, потому что заказчик диктует те условия, под которые могут подойти только ограниченное количество поставщиков, считает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.