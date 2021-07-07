Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал в среду движение по водной артерии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч).

В ближайшее время в городе Исмаилия состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

История Ever Given

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.