Райффайзенбанк подал иск к МТС на 615 млн рублей

Так, "Тинькофф банк" требует в суде от МТС более 1,1 миллиарда рублей, от "Мегафона" – более 677 миллионов рублей, от "Вымпелкома" – около 437 миллионов рублей. Споры пока не рассмотрены.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня занимал 13-е место в российской банковской системе. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат насчитывает около 47 тысяч человек.