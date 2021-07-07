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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

ТАССиещё 17
2 часа назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на ковид и прививках от него, в том числе сделанных в частных клиниках.
"Роспотребнадзору (А. Ю. Поповой), Минцифры России (М. И. Шадаеву) обеспечить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов и вакцинирования, проводимых в медицинских организациях, включая коммерческие, пользователям единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручениях, опубликованных в среду на сайте правительства.
Премьер также поручил главе Роспотребнадзора Анне Попова обеспечить взаимодействие главных государственных санитарных врачей в регионах с органами исполнительной власти по вопросам коронавируса. Кроме того, надзорному ведомству следует в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования к территориям городских и сельских поселений, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничения доступа для посторонних людей. Эти нормы должны действовать до 1 марта 2022 года.
Также Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг.
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