Премьер также поручил главе Роспотребнадзора Анне Попова обеспечить взаимодействие главных государственных санитарных врачей в регионах с органами исполнительной власти по вопросам коронавируса. Кроме того, надзорному ведомству следует в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования к территориям городских и сельских поселений, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничения доступа для посторонних людей. Эти нормы должны действовать до 1 марта 2022 года.