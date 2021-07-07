В Россию вернулись горящие путевки

Пандемия и отказ россиян от раннего бронирования вынуждают туроператоров снижать цены, на рынок вернулись почти забытые «горящие туры» в Турцию со скидками до 40%. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители туротрасли.

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По словам представителя Национальной сети туристических агентств Игоря Блинова, к возвращению туров с существенным дисконтом и вылетом через два—пять дней привело открытие полномасштабного авиасообщения с Турцией. При этом он назвал такую тенденцию – негативной.

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«Для агентов это накладывается на то, что многие туры реализуются на регулярных рейсах, за продажу билетов на которые мы не получаем комиссию, работая фактически себе в убыток»,— поясняет он.

При этом туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Турции оказался ниже ожиданий рынка, постоянно меняется география вылетов, при этом после ажиотажа первых недель число бронирований сократилось уже на 15%, а средний чек опустился со 112 тыс. до 105 тыс. рублей.

На реализацию туров в Турцию также влияет и открытие других направлений. По данным Travelata.ru, на 35–40% за неделю выросли продажи путевок в Тунис, Грецию и на Кипр. Однако спрос на отдых в турецких отелях поддерживает ситуация с туристами на Кубе и удар стихии по курортам юга России.

Ранее генеральный консул России Нана Мгеладзе заявила, что на Кубе в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 российских туристов, которым по прилете диагностировали коронавирус. При этом россияне утверждают, что у них нет никаких признаков коронавируса, часть из них привита, и выражают сомнения в достоверности кубинских ПЦР-тестов.