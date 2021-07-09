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На Украине усомнились в достройке «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 13
45 минут назад
Киев пригрозил Меркель дискуссией по "СП-2"
Фото: ReutersReuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль усомнился в достройке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает УНИАН.
«Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — отметил политик.
По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода. «Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что президент страны Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода «Северный поток-2». «Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заявил глава МИД.
Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.
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