Киев пригрозил Меркель дискуссией по "СП-2"

По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода. «Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — подчеркнул он.