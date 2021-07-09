Киев пригрозил Меркель дискуссией по "СП-2"

По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода. «Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал
, что президент страны Владимир Зеленский
в ходе своего визита в Германию будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода «Северный поток-2». «Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заявил глава МИД
.