«Ашан» сокращает площади в России

Ритейл-сеть «Ашан» сокращает площади своих гипермаркетов в России. Об этом журналистам рассказал президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.
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«Компания уменьшит их торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям, которые смогут открыть там небольшие магазины (корнеры) по продаже одежды, продуктов и др», — пишут «Ведомости».
Часть освобожденных площадей компания планирует предоставить дарксторам.
Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил «Ашан» в Екатеринбурге, где его возмутили цены на морковь. После этого цены там упали почти в два раза.