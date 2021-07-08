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Экс-глава Microsoft стал девятым человеком с состоянием в 100 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"
28 минут назад
Бывший глава Microsoft Стив Баллмер стал девятым человеком, чье состояние достигло 100 млрд долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.
В мире появился еще один человек с состоянием в $100 млрд
Фото: ReutersReuters
Согласно данным индекса, состояние Баллмера за сутки выросло на 731 млн долларов, теперь оно насчитывает 101 млрд. С начала года Баллмер заработал 20,1 млрд долларов. В общем списке он занимает девятое место, передает РИА «Новости».
В целом первая «десятка» богатейших людей, согласно подсчетам агентства, остается практически без изменений. На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 212 млрд долларов, на втором – глава Tesla Илон Маск (177 миллиардов долларов), на третьем – президент LVMH Бернар Арно (169 млрд долларов). На четвертой позиции остается основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство насчитывает 148 млрд долларов, а на пятой строчке находится глава Facebook с состоянием в 130 млрд.
Шестую и седьмую строчки списка BBI занимают основатели Alphabet Ларри Пэйдж и Сергей Брин, их состояние насчитывает 115 и 111 млрд соответственно. На восьмом месте находится американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 101 млрд. Закрывает «десятку» основатель Oracle Ларри Эллисон, единственный из топ-10, чье состояние не достигло 100 млрд долларов.
Напомним, с понедельника Джефф Безос покинул пост гендиректора Аmazon, его место занял Энди Джесси. Безос намерен уделять больше времени других активам, среди которых газета The Washington Post и космическая компания Blue Origin.
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