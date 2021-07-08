В мире появился еще один человек с состоянием в $100 млрд

В целом первая «десятка» богатейших людей, согласно подсчетам агентства, остается практически без изменений. На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос
с состоянием в 212 млрд долларов, на втором – глава Tesla Илон Маск
(177 миллиардов долларов), на третьем – президент LVMH Бернар Арно
(169 млрд долларов). На четвертой позиции остается основатель Microsoft Билл Гейтс
, его богатство насчитывает 148 млрд долларов, а на пятой строчке находится глава Facebook с состоянием в 130 млрд.