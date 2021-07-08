«Дорожное радио» запустило рекламную кампанию ко Дню семьи, любви и верности

В июле по всей России стартует кампания «Вместе с семьей», до конца лета запланирован охват более 82 млн контактов.

В День семьи, любви и верности «Дорожное радио» решило напомнить своим слушателям, насколько важны родные люди в жизни каждого, и запустило масштабную рекламную кампанию. О том, как и на каких площадках планируется продвигать социальную рекламу «Вместе с семьей», радиостанция рассказала Sostav.

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В рамках промоактивностей для широкого охвата аудитории будут использованы различные площадки. Ролики с участием звезд «Дорожного радио» попадут в эфир федеральных телеканалов. Яркие имиджи в фирменной цветовой палитре радиостанции увидят читатели общероссийских газет и глянцевых журналов.

В Москве задействовуют экраны на автомобильных заправках и в аэроэкспрессах. Также будет использована транзитная реклама внутри вагонов пригородных электричек. Этот формат стал доступен благодаря партнерству с компанией «Актив СП» — официальным рекламным оператором крупнейшего железнодорожного пассажирского перевозчика в Московском регионе АО «Центральная ППК».

Запланированный охват кампании до конца лета должен составить более 82 млн контактов.

Андрей Михайлов, программный директор «Дорожного радио»:

Мы стараемся создавать и поддерживать теплую уютную домашнюю атмосферу на «Дорожном радио» не только 8 июля, в День семьи, любви и верности, но и в оставшиеся 364 дня в году. Надеемся, что, слушая любимые песни, каждому захочется позвонить близким и поблагодарить их за все, в том числе в эфире нашей радиостанции.

В популярных шоу «С утра пораньше» и «Вечернее направление» ведущие Никита Леонов и Сергей Романов традиционно разыгрывают семейные подарки среди москвичей: билеты в цирк, пригласительные в кино и несколько килограммов мороженого.

А в программах «Добрый день» и «Добрый вечер» ежедневно слушатели со всей страны поздравляют тех, кто им дорог, с радостными событиями в жизни. Дочь желает отцу здоровья в день рождения, бабушка передает привет своим детям и внукам, один брат сообщает другому, что тот стал дядей.