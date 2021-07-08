Baring Vostok приобрел 12% в ретейлере 12 Storeez

Бренд 12 Storeez был основан в 2014 году. За семь лет бренд открыл 35 розничных магазинов в 11 городах России и в одном городе в Казахстане, из них три магазина формата outlet и четыре digital-стора, два интернет-магазина со складами в России и в Италии. До конца года планируется открыть до 26 магазинов, развитие глобального направления - один из приоритетов компании в 2021 году.