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«Ашан» объявил о смене формата магазинов в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Формат гипермаркетов «Ашан» в России будет изменен, а часть торговых площадей передана в аренду сторонним организациям, которые смогут продавать там одежду, продукты и другие товары. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.
«Ашан» изменит формат магазинов в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, помимо небольших магазинов, часть территории гипермаркетов «Ашан» будет использована под небольшие склады, на которых сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».
Так в «Ашане» в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке уже работает магазин французского бренда одежды Kiabi. А в торговом центре «Капитолий» планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд.
Решение по сокращению торговой площади будет приниматься для каждого магазина в индивидуальном порядке, подчеркнул Брошар.
Ранее в Москве суд взыскал с торговой сети «Ашан» 157,5 тысячи рублей в пользу родителей ребенка, который получил химический ожог в магазине. Инцидент произошел в «Ашане» в Зеленограде. Шестилетний мальчик взял с нижней полки пакет с порошком для чистки туалетов, и тот лопнул. Содержимое пакета попало ребенку в глаза, в результате чего тот получил химический ожог роговицы.
Компании,Ашан,Ведомости,
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