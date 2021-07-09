«Ашан» изменит формат магазинов в России

Формат гипермаркетов «Ашан» в России будет изменен, а часть торговых площадей передана в аренду сторонним организациям, которые смогут продавать там одежду, продукты и другие товары. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.

По его словам, помимо небольших магазинов, часть территории гипермаркетов «Ашан» будет использована под небольшие склады, на которых сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».

Так в «Ашане» в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке уже работает магазин французского бренда одежды Kiabi. А в торговом центре «Капитолий» планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд.

Решение по сокращению торговой площади будет приниматься для каждого магазина в индивидуальном порядке, подчеркнул Брошар.