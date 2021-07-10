Philip Morris будет бороться с курением

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Сделка на 1,05 миллиарда фунтов стерлингов (более 107 миллиардов рублей) состоялась 9 июля. Philip Morris предложила 150 пенсов (155 рублей) за каждую акцию Vectura — на 11% больше цены на момент закрытия биржи. Однако это позволило компании побить предложение американской инвестиционной фирмы Carlyle, которая в мае договорилась о покупке производителя ингаляторов по цене 136 пенсов за акцию.

Сообщается, что после сделки Vectura продолжит автономно заниматься разработкой ингаляторного оборудования, а Philip Morris будет использовать ее технологии для производства альтернативных систем курения.

Vectura — не первая приобретенная Philip Morris фармацевтическая компания. В начале июля производитель сигарет купил за 812 миллионов долларов (более 60 миллиардов рублей) выпускающую никотиновые жвачки Fertin Pharma.