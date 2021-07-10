Холода в США рекордно обогатили продавцов газа

Более 11 миллиардов долларов за пять дней заработали продавцы газа во время аномальных холодов в Техасе в феврале 2021 года. К такому выводу пришел Bloomberg после изучения интервью руководителей энергетических компаний и финансовых отчетов.

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Так, компания Energy Transfer, занимающаяся транспортировкой и хранением нефти и газа, показала рекордную квартальную прибыль за всю историю наблюдений, более чем в три раза увеличив результат своего предыдущего лучшего квартал.

"Участники энергетического рынка использовали катастрофу и не попытались остановить заоблачный рост цен", — заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг.

В самой компании считают, что многолетние инвестиции в инфраструктуру доказали свою состоятельность, обеспечив поставки в критический момент, в отличие от конкурентов. Цены были установлены рынком, отметили в Energy Transfer.

Агентство выяснило, что за несколько дней до массовых отключений электроэнергии в Техасе производители начали резко сокращать добычу природного газа в Пермском бассейне, что привело к огромному скачку цен. Теперь следующие несколько лет жители штата будут оплачивать газ по повышенному тарифу, поскольку коммунальным службам необходимо компенсировать потери.

"Эти незаконные доходы будут поступать из карманов простых людей", — заявили в коммунальной службе Сан-Антонио.

"Если вы производите вдвое меньше газа, чем обычно, но продаете его в 70-100 раз дороже, то такая математика работает на вас. Это была самая замечательная неделя в истории газового рынка", — анонимно поделился с агентством мнением руководитель одной из компаний.