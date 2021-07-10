Из магазинов Приморья пропала красная икра

В Приморье ко Дню рыбака с прилавков крупных торговых центров внезапно пропала красная икра. Неимитированный деликатес предлагают только в специализированных рыбных магазинах и на рынках Владивостока, но там цена за килограмм достигает рекордных 9000 рублей. Всего два года назад красную икру в городе можно было приобрести в два раза дешевле — за 3200–4000 рублей.

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Как сообщили «РИА Новости», покупатели не ожидали такого дефицита: некоторые из них приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой ко Дню рыбака, который отмечается 11 июля. Но на прилавках им попадался лишь имитированный деликатес. В ТЦ «Тихоокеанский» в Ленинском районе Владивостока баночка такой икры стоила 141 рубль за 130 г, тогда как настоящая обычно стоит около 450 рублей за 130 г.

Икра закончилась даже в нескольких специализированных рыбных магазинах. Там журналистам сообщили, что прошлогодние запасы уже продали, а свежая икра горбуши поступит не раньше сентября, когда завершится лососёвая путина. В среднем за икру нерки в таких магазинах просят 6500 рублей, кижуча — 6000 рублей, чавычи — 7500 рублей. А вот на рынке в Первореченском районе Владивостока стоимость деликатеса доходила до 9000 рублей.

По данным Росстата, килограмм икры лососёвых рыб в России в июне стоил 4840 рублей. В апреле деликатес подорожал до 4700 рублей — такой цены на деликатес в стране не было уже 10 лет. За год цены подскочили на 33,4%.