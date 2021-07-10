Банкам возместят недополученные доходы по сельской ипотеке

"О выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в 2021 году для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.