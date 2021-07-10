Годы дискуссий: G20 поддержала налог для корпораций

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", которая состоялась в итальянской Венеции, поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

Фото: Reuters Reuters

"После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре", — говорится в коммюнике по итогам трехдневного мероприятия.

ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.

Страны G20 в коммюнике пригласили поддержать инициативу ещё не присоединившиеся к ней страны с тем, чтобы согласовать окончательные ее элементы к следующей встрече министров в октябре.