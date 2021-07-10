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"Большая двадцатка" поддержала введение глобального налога

Прайм
33 минуты назад
Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", которая состоялась в итальянской Венеции, поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.
Годы дискуссий: G20 поддержала налог для корпораций
Фото: ReutersReuters
"После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре", — говорится в коммюнике по итогам трехдневного мероприятия.
В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия.
ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.
Страны G20 в коммюнике пригласили поддержать инициативу ещё не присоединившиеся к ней страны с тем, чтобы согласовать окончательные ее элементы к следующей встрече министров в октябре.
"Мы поддерживаем ключевые компоненты двух основных принципов перераспределения прибылей международных корпораций и эффективного глобального минимального налога", — говорится в коммюнике.
Компании,ОЭСР,
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