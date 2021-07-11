Раскрыты сроки запуска «Северного потока – 2»

Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2». По словам главы компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, газопровод будет запущен в конце августа этого года.В интервью немецкой газете Handelsblatt он отметил, что проект готов на 98%. Также Варниг выразил уверенность, что транзит газа через Украину останется одним из путей поставок топлива в Европу и после 2024 года.В Германии допустили возможность приостановки "Северного потока-2"При этом компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США, подчеркнул Варниг.