Раскрыты сроки запуска «Северного потока – 2»

Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2». По словам главы компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, газопровод будет запущен в конце августа этого года.

В интервью немецкой газете Handelsblatt он отметил, что проект готов на 98%. Также Варниг выразил уверенность, что транзит газа через Украину останется одним из путей поставок топлива в Европу и после 2024 года.