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Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

Говорит Москваиещё 4
1 час назад
Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2». По словам главы компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, газопровод будет запущен в конце августа этого года.
Раскрыты сроки запуска «Северного потока – 2»
Фото: ТАССТАСС
В интервью немецкой газете Handelsblatt он отметил, что проект готов на 98%. Также Варниг выразил уверенность, что транзит газа через Украину останется одним из путей поставок топлива в Европу и после 2024 года.
При этом компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США, подчеркнул Варниг.
Компании,Handelsblatt,
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