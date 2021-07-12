Оператор «СП — 2» обвинил США в нарушении договоренностей

По словам Варнига, для принятия проекта США требуют определённые уступки. В качестве примера он привёл позицию Германии, которая настаивала, что транзит газа через Украину должен быть защищён даже после завершения строительства. В результате Москва и Киев подписали в 2019 году соглашение, гарантирующее ежегодный транзит 40 млрд кубометров природного газа до конца 2024 года.