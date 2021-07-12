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Wildberries запустил доставку из ресторанов в Москве

Газета.Ru
24 минуты назад
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил доставку готовых блюд из ресторанов для жителей Москвы в пределах МКАД. Об этом сообщает «Интерфакс».
Wildberries занялся доставкой готовой еды
Фото: Пресс-служба Wildberries.ru / РИА НовостиПресс-служба Wildberries.ru / РИА Новости
Отмечается, что на первом этапе доставку еды можно заказать из сети ресторанов «Бакинский бульвар». В дальнейшем количество заведений и география расширятся за счет присоединения новых партнеров.
Доставкой будут заниматься сервисные службы ресторанов самостоятельно. Они будут получать информацию о заказах в режиме реального времени, после чего организовывать логистику до клиентов в рамках заранее выбранной территориальной зоны.
В июне текущего года Wildberries запустил экспресс-доставку скоропортящихся, замороженных продуктов питания и цветов, в июле — доставку продуктов из гастрономического кластера «Усачевский рынок».
Ранее сообщалось, что рынок интернет-торговли в России с начала 2021 года вырос на 44%.
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