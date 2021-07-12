Wildberries занялся доставкой готовой еды

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил доставку готовых блюд из ресторанов для жителей Москвы в пределах МКАД. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Пресс-служба Wildberries.ru / РИА Новости Пресс-служба Wildberries.ru / РИА Новости

Отмечается, что на первом этапе доставку еды можно заказать из сети ресторанов «Бакинский бульвар». В дальнейшем количество заведений и география расширятся за счет присоединения новых партнеров.

Доставкой будут заниматься сервисные службы ресторанов самостоятельно. Они будут получать информацию о заказах в режиме реального времени, после чего организовывать логистику до клиентов в рамках заранее выбранной территориальной зоны.

В июне текущего года Wildberries запустил экспресс-доставку скоропортящихся, замороженных продуктов питания и цветов, в июле — доставку продуктов из гастрономического кластера «Усачевский рынок».