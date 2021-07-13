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ИАА TelecomDaily: "МегаФон" лидирует по количеству лояльных абонентов в России

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
«МегаФон» занимает первое место по уровню лояльности абонентов среди операторов связи в России. Такие данные приводит аналитическое агентство TelecomDaily. Tele2 занимает второе место по доле лояльных абонентов.
ИАА TelecomDaily: "МегаФон" лидирует по количеству лояльных абонентов в России
Фото: Пресс-служба «Мегафон»Пресс-служба «Мегафон»
В своем исследовании TelecomDaily назвал три основных фактора, влияющих на выбор оператора связи. Наиболее важным критерием является соотношение цены и качества — этот фактор указали 21% респондентов. Для 18% опрошенных важна производительность сети. 16% заявили, что гибкость тарифов и опций (в том числе возможность выбрать безлимитный тариф) находится для них в приоритете.
«МегаФон» демонстрирует преимущество по количеству лояльных абонентов (82%). У Tele2 доля безоговорочно лояльных ниже — 62%. У МТС этот показатель составил 58%, у «Билайна» — 57%.
Исследование проводилось в мае 2021 года в формате опроса, респонденты — порядка 2 тыс. абонентов сотовой связи в возрасте от 18 лет в городах миллионниках России. Как и на рынке РФ в целом, среди опрошенных больше абонентов МТС — 30%, абонентов «МегаФона» — 24%, «Вымпелкома» (бренд «Билайн») — 22%, Tele2 — 16%, других сетей — 7%.
Исследование демонстрирует, что наибольшее влияние на лояльность оказывают ценовые и качественные параметры оператора.
Компании,Вымпелком,Мегафон,Tele2,МТС,
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