Разногласия в ОПЕК+: миру грозит дефицит нефти

Отмечается, что даже в том случае, если ОПЕК+ удастся прийти к согласию, рассматриваемого наращивания добычи может не хватить, чтобы покрыть все нужды потребителей. В июне страны альянса добывали по 40,9 миллиона баррелей в день, и если к ним добавить обсуждавшиеся 400 тысяч баррелей, это все равно будет значительно меньше 43,45 миллиона баррелей — столько нефти, по оценке МЭА, должны поставлять эти государства для удовлетворения спроса.