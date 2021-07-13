Разногласия в ОПЕК+: миру грозит дефицит нефти

Издание пишет о том, что из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратам (ОАЭ) объемы добычи в следующем месяце не изменятся, несмотря на то, что потребление вновь выросло после пандемии. В МЭА
считают, что конфликт в ОПЕК+ возник в исключительно неудачный момент. Избытки нефти, накопленные за время коронавирусного кризиса, израсходованы, и сейчас уровень запасов ниже среднего. Что же касается спроса в этом году, то он восстанавливается со значительной скоростью — на 5,4 миллиона баррелей в день.