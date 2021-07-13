Сбер начал выдавать ипотеку иностранцам

Сбер запустил ипотечное кредитование для иностранцев. Условия получения жилья по такой программе практически не отличаются от тех, что предлагают россиянам. В то же время воспользоваться госпрограммами, акциями и спецпредложениями граждане других стран не смогут. Также объект недвижимости обязательно должен быть на территории России, в том регионе, где действует программа. По прогнозу Сбера, спрос на кредитование среди иностранцев будет стабильным, хоть и небольшим.

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Как подчеркнули в Сбере, заявку на оформление ипотеки иностранец сможет подать из любой точки России, но само жильё удастся получить исключительно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Также ипотечный кредит можно будет получить в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Ненецком автономном округе, Новгородской и Псковской областях, в Республиках Карелия и Коми.

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В то же время земельный участок или жильё с земельным участком зарубежные заёмщики смогут взять в ипотеку только на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, кроме Кронштадтского района.

Несмотря на недоступность различных льгот, иностранцы всё же смогут получить сниженную ставку и дисконт 0,3% при покупке через сервис Сбера «ДомКлик».

«По нашим расчётам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам, независимо от их гражданства», — пояснил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Кроме того, Сбер не будет выдавать ипотеку гражданам некоторых африканских, латиноамериканских и восточных стран. В списке таких государств есть Венесуэла, Сирия, Иран, Зимбабве, КНДР и Куба.