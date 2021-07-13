Киев назвал "приемлемую компенсацию" за запуск "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток — 2" предполагается прокладка двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Строительство скоро завершится: первая нитка уже уложена, вторую могут завершить к концу августа.