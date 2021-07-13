Киев назвал "приемлемую компенсацию" за запуск "Северного потока-2"

В качестве компенсации для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы выступить новый долгосрочный контракт на транзит российского газа. Такое заявление сделал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию "Лига.Бизнес".
"Единственно приемлемым для нас вариантом является новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на предстоящие 15 лет с предоставлением финансовых гарантий от европейских банков или компаний", — сказал он.
Проектом "Северный поток — 2" предполагается прокладка двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Строительство скоро завершится: первая нитка уже уложена, вторую могут завершить к концу августа.
Против проекта широко выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, ряд европейских государств, а также Украина, которая опасается лишиться доходов от транзита газа из РФ. В последнее время Киев все чаще заявляет о том, что рассчитывает получить компенсации после окончания проекта "Северного потока — 2".
Ранее отмечалось, что Вашингтон и Берлин обговаривают меры, которые могли бы предотвратить либо смягчить "возможный ущерб" для Украины после того, как газопровод будет введен в строй. При этом руководитель украинского МИДДмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет переговоров на эту тему на официальном уровне.
Россия неоднократно призывала прекратить политизировать ситуацию, и напоминала, что "Северный поток — 2" представляет выгоду как России, так и для ЕС.